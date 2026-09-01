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КУРКИНО

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В московском метро за семь месяцев запустили 10 тематических составов

С января по июль 2026 года в столичном метро начали курсировать 10 тематических поездов. Их посвятили китайскому Новому году, 250-летию Большого театра России, 111-летию Киностудии Горького, 81-й годовщине Великой Победы, Вологодской области и Дню защиты детей.

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