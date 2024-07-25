Политолог Сергей Маркелов прокомментировал новые ограничения, наложенные Дмитрием Медведевым на бывшего министра обороны Сергея Шойгу в Совете безопасности России, назвав это явлением "чёрной меткой" для последнего.
Политолог Маркелов заявил о "чёрной метке" для Сергея Шойгу
Комментарии
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Лора Лора
Молодого Цаликова послать на фронт! Хватит ему груши Околачивать при Шойгу! Шойгу должен нести ответственность за своих подопечных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОДЛЕЦОВ!!!!!
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21 час.
А Кудасов
Ему бы себя сохранить при меньших потерях.
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20 час.
СК
Степан Капуста
Руслан Цаликов - гражданское лицо. Какой фронт? Кем? Рядовым?
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18 час.
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