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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ghost of Tsushima на ПК потребует PlayStation Network, но только для мультиплеера и трофеев Ва...

Ghost of Tsushima на ПК потребует PlayStation Network, но только для мультиплеера и трофеев Ва...

Ghost of Tsushima на ПК потребует PlayStation Network, но только для мультиплеера и трофеевВассалы Sony устрашились гнева боярского после падения Helldivers 2: через пару недель на ПК дебютирует Ghost of Tsushima, и Sucker Punch поспешила прояснить ситуацию с PlayStation Network.

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