Психолог Дугенцова рассказала, в каких случаях одиночество полезно

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, в каких случаях одиночество может быть полезным. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что побыть наедине с собой важно, чтобы услышать себя и понять, чего на самом деле хочется.
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