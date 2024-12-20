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Военный эксперт Игорь Коротченко: ракету "Орешник" не сможет засечь даже спутниковая разведка

Военный эксперт Игорь Коротченко: ракету "Орешник" не сможет засечь даже спутниковая разведка

В ближайшие 20-30 лет средств противодействия баллистической ракете России не будет во всём мире.Новейшая баллистическая ракета Вооружённых сил России "Орешник" имеет очень короткий активный участок в момент запуска, так что разговоры о том, что русскую угрозу можно сбить в любой момент, являются лишь досужими домыслами наших противников.

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