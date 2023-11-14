На АЭС рядом с Орловской областью остановлен один из энергоблоков

На Курской АЭС автоматикой остановлен один из энергоблоков. Инцидент произошёл утром 13 ноября. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу электростанции, 13 ноября в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС был остановлен при помощи автоматики.