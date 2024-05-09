Чемпионка Игр Степанова заявила, что МОК хочет унижения России на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка - 2022 в женской эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась размышлениями об участии спортсменов из России в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже, резко высказавшись о Международном олимпийском комитете (МОК).