Чемпионка Игр Степанова заявила, что МОК хочет унижения России на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка - 2022 в женской эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась размышлениями об участии спортсменов из России в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже, резко высказавшись о Международном олимпийском комитете (МОК).
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