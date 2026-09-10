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Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США

Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду, где в течение трех дней примет участие в переговорах по углублению оборонного, экономического и энергетического сотрудничества .

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