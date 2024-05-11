Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    "старичёк", сам то скока в совке прожил?Крепостной советс...
  • Олег Самойлов
    Насчет крепостного права при самом справедливейшем строе - АБСОЛЮТНО ТОЧНО все сказано! Но с некоторыми упущениями: п...Крепостной советс...
  • Олег Самойлов
    Вот ведь как интересно-то получается! Сорвкодрочерам ПРАВДА про самое заботливейшее и распрекраснейшее общество мира ...Крепостной советс...

Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис, Джабраилов Шахбан и Гасанов Мухаммад первыми прыгнули в воду в Санкт-Петербурге для спасения людей, после того как пассажирский автобус упал в воду с моста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
Какая разница, кто ПЕРВЫЙ!, Эти ТРОЕ ТОЖЕ ГЕРОИ!
Ответить
5 час.
В
Василий
А бабуин-водитель, таджик кстати смотался не открыв двери своего автобуса для пассажиров.
Ответить
5 час.
Надежда Белугина
Оказывается, наградят четверых: Яна и трёх дагестанцев. Это хорошо.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх