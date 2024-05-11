Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис, Джабраилов Шахбан и Гасанов Мухаммад первыми прыгнули в воду в Санкт-Петербурге для спасения людей, после того как пассажирский автобус упал в воду с моста.
Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Какая разница, кто ПЕРВЫЙ!, Эти ТРОЕ ТОЖЕ ГЕРОИ!
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5 час.
В
Василий
А бабуин-водитель, таджик кстати смотался не открыв двери своего автобуса для пассажиров.
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5 час.
Надежда Белугина
Оказывается, наградят четверых: Яна и трёх дагестанцев. Это хорошо.
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3 час.
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