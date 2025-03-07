Путин пообещал наградить женщину-медика, вынесшую тело мужа с поля боя

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» пообещал наградить женщину-медика из Тывы Айдысмаа Монгуш, лично эвакуировавшую с поля боя в зоне СВО тело своего погибшего мужа.
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