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Путин пообещал наградить женщину-медика, вынесшую тело мужа с поля боя

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» пообещал наградить женщину-медика из Тывы Айдысмаа Монгуш, лично эвакуировавшую с поля боя в зоне СВО тело своего погибшего мужа.

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Комментарии
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Э
Элла
Спасибо за статью! Автор,а как можно связаться с Айдысмаа Монгуш? У меня такая же проблема. Может она подскажет, как это можно решить
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