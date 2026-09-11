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Шохин назвал решение ЦБ по ставке непозитивным для инвестиций

Шохин назвал решение ЦБ по ставке непозитивным для инвестиций

Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% негативно скажется на инвестиционном цикле и приведёт к дефициту оборотных средств у бизнеса, считает глава РСПП Александр Шохин.

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