«Умер как трус»: дочь Келлога высмеяла утонувшего при попытке убежать от ТЦК

Дочь бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога поиздевалась над смертью украинца, который утонул, спасаясь от сотрудников ТЦК.
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