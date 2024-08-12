На предстоящем референдуме в Молдове не ставится вопрос о вступлении в Евросоюз, а ставится вопрос внесения изменений в Конституцию страны, причём таких, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу.
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