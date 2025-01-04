НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Терещенко об МЧМ: «Жаль, что не можем посмотреть на сборную России. Наши ребята были бы в порядке. Надеюсь, в ближайшем будущем нас вернут на соревнования»

Канадцы уступили Чехии со счетом 3:4. «Я смотрел этот матч и очень удивился поражению Канады. Канадцы неплохо выглядели, много бросали, но чехи молодцы, и вратарь выручил у них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх