В израильской армии заявили об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, также беспилотник израильской армии уничтожил пятерых бойцов палестинского движения, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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