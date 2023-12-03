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Аргументы и Факты

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В израильской армии заявили об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

В израильской армии заявили об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, также беспилотник израильской армии уничтожил пятерых бойцов палестинского движения, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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