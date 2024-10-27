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Предприятие «Арктик СПГ-2» остановило работу из-за санкций США

Предприятие «Арктик СПГ-2» остановило работу из-за санкций США

Принадлежащий «Новатэку» завод по сжижению газа остановил работу из-за санкций США. Склады завода переполнены, а недостаток ледовых танкеров препятствует своевременной транспортировке, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

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