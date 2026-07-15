Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 558 подписчиков

“На ПВО надежды нет — спасайтесь сами”: Ночной огненный ад из Одессы и Киева расходится по всей незалежной

“На ПВО надежды нет — спасайтесь сами”: Ночной огненный ад из Одессы и Киева расходится по всей незалежной

Мощная ответка продолжает прилетать по черноморской инфраструктуре врага. По данным Минобороны РФ, в результате ударов возмездия в ночь на 15 июля в порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, а также уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании “Укрджет”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии