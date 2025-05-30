Евгений Семенов: «Будущее за теми, кто научится быть меритократом и технократом»

«В современном мире, где технологии и социальные системы усложняются, два принципа управления — меритократия и технократия — всё чаще сталкиваются в борьбе за доминирование», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая процесс формирования новых элит.