Евгений Семенов: «Будущее за теми, кто научится быть меритократом и технократом»

«В современном мире, где технологии и социальные системы усложняются, два принципа управления — меритократия и технократия — всё чаще сталкиваются в борьбе за доминирование», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая процесс формирования новых элит.
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