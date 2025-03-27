Глава Гагаузии Гуцул обратилась за помощью к Президенту России

Задержанная в Кишиневе глава Автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул 27 марта обратилась к Президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.
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