БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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M2-G1: новое ружье от фирмы «Бенелли»

M2-G1: новое ружье от фирмы «Бенелли»

Стрелок с M2-G1 И выразительно поглядел под ноги, возле которых лежало у него ружье со стволами двенадцатого калибра.

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