Россия вернула 115 военных, ранее попавших в плен на курском направлении

Россия вернула 115 своих военных, которые ранее попали в украинский плен на курском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военных вернули благодаря переговорному процессу с участием Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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