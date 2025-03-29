«Надо ответственнее относиться к игре в большинстве»

В КХЛ продолжается первый раунд плей-офф. Уже прошли вторые матчи во всех сериях. Так московский «Спартак» выиграл два домашних матча в противостоянии с череповецкой «Северсталью» — 5:4 в овертайме и 4:2 в основное время.