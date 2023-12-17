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Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова*

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова*

Издательство АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* до прояснения ситуации, заявив, что их публичные заявления «требуют правовой оценки».

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Комментарии
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Леонид Руси
Что вынаделали? Это же им как серпом... по одному месту... А пенсию не забрали?
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15 час.
Александр Зиборов
Хорошо, но мало! Гнать отовсюду русофобствующих нацистов!
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14 час.
Семенков Александр
Еврей и грузин. Оба хитрожопые и трусливые. Продажные и гнилые внутри.
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7 час.

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