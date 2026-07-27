Александр Цыбульский доложил Юрию Трутневу о развитии Поморья и поддержке участников СВО

Заместитель председателя Правительства России — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Архангельскую область встретился с губернатором Александром Цыбульским.
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