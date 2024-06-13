Медведев призвал превратить жизнь врагов РФ в «сплошной безумный кошмар»

Россия должна нанести максимальный вред странам, которые вводят против нее и ее граждан санкции. Жизнь врагов России нужно превратить в «сплошной безумный кошмар», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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