Париж показал «ядерную дубинку»: Европа решила запугать Россию французским ЯО

Ещё в марте 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон в своём выступлении на военно-морской базе Иль-Лонг представил новую концепцию «передового/опережающего сдерживания» (290–300 боеголовок).
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США по РОССИИ ЯО БИТЬ НЕ БУДУТ так как сами же ЗГИНУТ , у ПРОКЛЯТОГО острова ЯО ЕСТЬ(сами англичане ЯО не имеют, это американские ракеты) но ,,КНОПКА,, НАХОДИТСА у США .... А ЖАБАГОВОРЯЩИМ БИТЬ по РОССИИ НЕ РЕЗОН , ОПАСНО , ПАПУАСОВ с африканского континента пусть ПУГАЮТ .. РОССИЯ то ВЫДЕРЖИТ УДАР а вот ЛЯГУШАТИЯ как таковая ОСТАНЕТСА ТОЛЬКО в ИСТОРИЧЕСКИХ книгах....!!!