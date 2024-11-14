Многие архангелогородцы ходят на работу во время болезни

Большинство работающих архангелогородцев ходят на работу, даже если они больны - SuperJob.В опросе приняли участие представители компаний и жители Архангельска, которые активно участвуют в экономической жизни города.
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