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Царьград

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Прокуратура выяснит, почему челябинский ребёнок самовольно ушёл из садика

Прокуратура выяснит, почему челябинский ребёнок самовольно ушёл из садика

ЧП произошло в Калининском районе мегаполиса.Прокуратура Калининского района Челябинска начала масштабную проверку по факту самовольного ухода шестилетнего ребенка из детского сада, информация о котором появилась в местных СМИ.

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