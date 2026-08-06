Суд Москвы рассмотрит иск на 151 млн руб. о строительстве океанариума

Арбитражный суд Москвы назначил слушания на 5 ноября по иску ФГУП "Ремонтно-строительное управление" к тайваньской компании в связи с долгом в 151 млн рублей за строительство Приморского океанариума на острове Русский.
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