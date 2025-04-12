Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Выгнать ВСЕХ их торгашей из России!Алиев пошёл с коз...
  • Надежда
    Так а кто делает заявления, разве не шизофреник?)🤔Лавров назвал шиз...
  • Андрей
    Ведет так, как ему позволяют... он сукин сын, но это их сукин сынКремль: киевский ...

В Уфе арестован начальник УФСИН России по Республике Башкортостан Владислав Дзюба, присваивавший премии своих подчинённых

В Уфе арестован начальник УФСИН России по Республике Башкортостан Владислав Дзюба, присваивавший премии своих подчинённых

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в ноябре 2024 года начальник УФСИН по Республике Башкортостан Владислав Дзюба, уверенный в своей безнаказанности с учетом занимаемой им должности, обратился к своим подчиненным из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3 400 000 рублей, выплаченной сотрудникам, для представительских нужд управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх