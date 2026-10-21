“Vice President JD Vance’s role as President Donald Trump’s chief defender poses a growing challenge as the administration faces mounting perceptions of inside dealing and corruption,” NewsNation reports.
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