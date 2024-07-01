Индия начинает работу над новой ракетой-носителем для полетов на Луну к 2040 году

Индия приступила к разработке новой ракеты-носителя для полета на Луну. Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхар Паникер Сомнатх объявил о начале работы над проектом NGLV, также известным как "Сурья", что переводится с санскрита как "бог солнца".