Индия начинает работу над новой ракетой-носителем для полетов на Луну к 2040 году

Индия приступила к разработке новой ракеты-носителя для полета на Луну. Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхар Паникер Сомнатх объявил о начале работы над проектом NGLV, также известным как "Сурья", что переводится с санскрита как "бог солнца".
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