Sandbox выросла на 35% за 24 часа и достигла 9-месячного максимума

Криптовалюта Sandbox (SAND), выделялась в понедельник на фоне общего снижения рынка. Токен поднялся на 35% и достиг 9-месячного максимума Инвесторы воспользовались предыдущим “отставанием” SAND от общего восходящего тренда рынка криптовалют.
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