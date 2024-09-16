В детских садах Молдовы острый дефицит воспитателей

Нехватка квалифицированных педагогических кадров в детских садах Молдовы становится все более острой проблемой, поскольку все больше педагогов решают покинуть систему или даже уехать из страны из-за низкой заработной платы.
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