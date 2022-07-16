Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Агент Скабелки Бабаев: «Финансовая ситуация у «Барыса» сейчас не такая, чтобы можно было рассчитывать на какие-то громкие подписания игроков»

Агент Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о принципах комплектования состава «Барыса».  «Полагаю, состав у «Барыса» на данный момент скромный не от хорошей жизни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх