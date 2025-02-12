Президент США Дональд Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Об этом он сказал во время во время церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора национальной разведки Соединенных Штатов.
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