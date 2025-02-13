США ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордер на арест Путина

ВАШИНГТОН, 13 февраля, ФедералПресс. Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.
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