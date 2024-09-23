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Смерть от пельменей: как избежать роковой ошибки при варке полуфабрикатов

Смерть от пельменей: как избежать роковой ошибки при варке полуфабрикатов

На каждого жителя России приходится четыре килограмма пельменей в год.  Что обнаружили эксперты в пельменях самых популярных брендов? Чем наличие патогенных микроорганизмов грозит человеку? Как создают продукт на производстве? Какие пельмени из магазина безопасны? И что попадает в фарш самой низкой категории Г? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

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