Истребители МиГ-31И оборудовали системой дозаправки в воздухе

Истребители — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» получили стратегическую дальность. Теперь все самолеты МиГ-31И смогут осуществлять дозаправку топливом в воздухе, сообщил источник «Известий» в Минобороны России.
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