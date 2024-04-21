Акция ´За безопасность вместе´ продолжается в Бобруйске.

В Бобруйске продолжается акция ´За безопасность вместе!´. Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС совместно с представителями Территориального ЦСОНа Ленинского района Бобруйска посетили одиноких пенсионеров с целью оказания помощи и профилактической консультации.
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