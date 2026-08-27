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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Фрэнка Мира извинилась за слова после поражения дочери: «После боя я зашла в комментарии Беллы и увидела сообщения, в которых моей дочери желали смерти»

Жена Фрэнка Мира Дженнифер извинилась за комментарии в соцсетях после поражения ее дочери Беллы. «Я хочу извиниться за комментарии, которые сделала после боя.

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