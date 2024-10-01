Прогноз погоды в Крыму на 1 октября

Прогноз погоды в Крыму на 1 октябряВ Симферополе +21 и дождьВ Севастополе +20 и дождьВ Евпатории +22 и небольшой дождьВ Черноморском +21 и небольшой дождьВ Джанкое +20 и небольшой дождьВ Ялте +19 и дождьВ Алуште +19 и ливеньВ Керчи +21 и дождьВ Армянске +21 и облачно с прояснениями Читать подробнее>>> .