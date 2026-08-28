Первые 7 дней после высадки рассады: как помочь растениям пережить переезд и не загубить их заботой

Каждый год, когда приходит пора переселять рассаду из уютных стаканчиков в открытый грунт, я ловлю себя на мысли, что это испытание не только для растений, но и для моей нервной системы.
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