Самые безопасные машины в мире!

#carwow Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Перед вами - подборка из 10 самых безопасных современных машин! Мы собрали данные Euro NCAP, чтобы выяснить, какие авто проявили себя лучше всего в плане обеспечения безопасности! Когда Euro NCAP присуждают рейтинг от 5 до 0 звёзд они руководствуются четырьмя различными категориями: защита взрослых пассажиров и водителя, защита пассажира-ребёнка, уязвимые участники дорожного движения (т.