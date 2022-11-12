Авто - Мото - Новости

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Герасим
    Лишний раз убеждаюсь что седлал правильный выбор в пользу сузуки, что то корейцы и китайцы слишком часто стали гореть...Kia посоветовала ...
  • Андрей Солдатов
    Не уверен, что кто-то может счесть "забытой" Импрезу. S201 STI , конечно, не так популярна, как прима субару В22 STI...Забытые японские ...
  • Ингерман Ланская
    Белка , например, хорошая обувка!Continental возоб...

Самые безопасные машины в мире!

Самые безопасные машины в мире!

#carwow Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Перед вами - подборка из 10 самых безопасных современных машин! Мы собрали данные Euro NCAP, чтобы выяснить, какие авто проявили себя лучше всего в плане обеспечения безопасности! Когда Euro NCAP присуждают рейтинг от 5 до 0 звёзд они руководствуются четырьмя различными категориями: защита взрослых пассажиров и водителя, защита пассажира-ребёнка, уязвимые участники дорожного движения (т.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх