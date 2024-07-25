РИА "Новости": Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали $3 тысячи Аэропорт Шереметьево. Обложка © Агенство «Москва» / Софья Сандурская Обвиняемым в подготовке теракта в подмосковном аэропорту Шереметьево обещали за их преступление три тысячи долларов.