РИА "Новости": Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали $3 тысячи Аэропорт Шереметьево. Обложка © Агенство «Москва» / Софья Сандурская Обвиняемым в подготовке теракта в подмосковном аэропорту Шереметьево обещали за их преступление три тысячи долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии