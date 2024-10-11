Калужский микрорайон остался без воды из-за аварии

В Калуге сразу несколько улиц остались без водоснабжения из-за аварии. По данным водоканала, утром 11 октября без воды остались улицы Тарутинская, Новослободская, Трифоновская, а также 2-й Тарутинский и Новослободский проезды, микрорайон Ольговка.
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