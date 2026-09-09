RB8 промчался по метро Мадрида перед Гран-при Испании

Болид Red Bull Racing RB8, пилотируемый Патриком Фризекером, проехал по рельсам мадридского метро. Заезд состоялся в рамках подготовки к Гран-при Испании, запланированному на 2026 год, и привлек внимание к новому этапу на трассе "Мадринг".