RB8 промчался по метро Мадрида перед Гран-при Испании

Болид Red Bull Racing RB8, пилотируемый Патриком Фризекером, проехал по рельсам мадридского метро. Заезд состоялся в рамках подготовки к Гран-при Испании, запланированному на 2026 год, и привлек внимание к новому этапу на трассе "Мадринг".
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