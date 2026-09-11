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Зарплата или атмосфера: что мотивирует россиян на работе

Зарплата или атмосфера: что мотивирует россиян на работе

Зарплата остаётся главным мотиватором для россиян, но стабильность ценится не меньше. Достойная оплата труда и понятная связь между результатом работы и вознаграждением — главный источник мотивации для 57% опрошенных россиян.

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