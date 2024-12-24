Виктор Балашов: обаятельный диктор с безупречным стилем

В те времена, когда телевизоров не было, всё свободное время молодёжь проводила вне дома. В юности Виктор увлёкся самбо, получил звание мастера спорта, стал чемпионом Москвы, но профессию выбрал актёрскую.
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