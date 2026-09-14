Песков: ситуация на нефтяных рынках ухудшается стремительно

Ситуация на мировых рынках нефти стремительно ухудшается из-за новой эскалации в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
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